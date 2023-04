Condò: «Milan Napoli? Ecco cosa mi aspetto dal ritorno»

Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sul Napoli proiettandosi sul ritorno al Maradona: le sue parole

Intervenuto nel post-partita di Milan-Napoli, Paolo Condò ha dichiarato:

«Il Milan colpisce ma il Napoli rimane in piedi. Ai punti è in vantaggio il Milan, ma il Napoli è sopravvissuto a un momento di grande difficoltà e nel finale ha addirittura sfiorato il pareggio. Tutto apertissimo in vista del ritorno».