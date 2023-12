Condò non ha dubbi: «Milan strutturato per il doppio impegno. Vi spiego»

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato della rosa del Milan di Stefano Pioli: i rossoneri strutturati per il doppio impegno

Ospite a Sky, Paolo Condò ha parlato così del Milan:

«Il giorno dopo il ko contro il Dortmund sono partiti i calcoli su cosa convenga fare. La risposta non può che essere ambiziosa, perché la rosa rossonera è strutturata per più impegni. Non a caso in questa settimana di frustrazione europea, il Milan ha sfruttato in campionato il doppio turno casalingo, superando una congiuntura complicata dagli infortuni».