Panucci: «Mbappè diventerà il più forte. Non so cosa stia succedendo a Messi». Le parole dell’ex difensore di Milan, Roma e Real

Christian Panucci, ex difensore di Milan, Roma e Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ad As. Ecco le sue parole:

SUL POSSIBILE ACQUISTO DEL REAL DI MBAPPE – «Non so se arriverà. Oggi è uno dei tre migliori giocatori del mondo e diventerà il migliore. Anche Haaland è uno dei più forti ma deve ancora dimostrare tanto»

SUL REAL MADRID – «Ha un grande allenatore, è primo in campionato e ha battuto il PSG agli ottavi di Champions. Non si può chiedere di più».

SU MESSI – «Non so cosa gli stia succedendo, non sta giocando al suo livello. Non si può discutere Messi ma la sua stagione non è positiva».