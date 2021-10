Pallone d’Oro: in lista anche un giocatore rossonero. Ecco chi

Pallone d’Oro: c’è anche un po’ di Milan nella lista dei 30 candidati alla vittoria del prestigioso premio individuale. Ecco di chi si tratta

C’è anche qualche rappresentante del Milan in lizza per la possibile vittoria del Pallone d’Oro 2021. Secondo la lista stilata da France Football, infatti, tra i papabili vincitori figura anche il nome di Simon Kjaer. Il danese, reduce da due stagione pazzesche con i rossoneri, si è reso protagonista all’Europeo, salvando la vita al suo compagno di squadra Eriksen.

Tra gli altri nomi figura anche quello di un ex Milan, ovvero, Gianluigi Donnarumma, già in nomina per il premio Yachine, che consacra il miglior portiere al mondo. Il vincitore si scoprirà a fine novembre.