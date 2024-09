Pagelle Milan Venezia: i VOTI ai protagonisti del match

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2024/25: pagelle Milan-Venezia

TOP: Pulisic

FLOP: –

Maignan 6: Praticamente mai impegnato – anche se non impeccabile sul gol di Zampano che il VAR annulla: primo clean sheet per lui e per il Milan

Emerson Royal 6: Un po’ timido, si propone solo nell’ultima parte di gara

Gabbia 6: L’attacco del Venezia punge poco e lui non deve fare molto

Pavlovic 6: Discorso simile a Gabbia, ordinaria amministrazione

Theo Hernandez 7: Apre la gara con il vantaggio dopo un minuto e mezzo, è una spinta costante sulla sinistra

Reijnders 6: Ha vissuto serate migliori ma non si concede sbavature – 63′ Okafor 6: Non ha molte occasioni per mettersi i mostra

Fofana 6: Tanta sostanza e trova anche il primo gol in Serie A – 79′ Zeroli sv

Loftus-Cheek 6,5: Si sono visti sprazzi del miglior Loftus-Cheek, dal punto di vista fisico e tecnico

Pulisic 7,5: Il migliore in campo, segna il suo rigore e poi concede ad Abraham il secondo penalty. Ma c’è anche molto altro – 79′ Chukwueze sv

Abraham 6,5: La gioia del primo gol rossonero in un match in cui si è dato molto da fare – 75′ Musah 6 – Non commette errori

Leao 7: Dimostra subito di volersi scrollare di dosso le polemiche con l’assist di tacco a Theo. Gli manca solo il gol – 63′ Morata 6: Solito atteggiamento volenteroso anche in un match chiuso

All. Fonseca 6.5: Le scelte di formazione lo premiano fin da subito