Pagelle Milan Udinese: Leao e Tonali migliori, Giroud assente ingiustificato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27esima di Serie A: pagelle Milan Udinese

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27esima di Serie A: pagelle Milan Udinese. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tonali, Leao

FLOP: Giroud, Tomori

VOTI

Maignan 6 Può poco sul gol di Udogie, evita la sconfitta in pieno recupero con la parata su Deulofeu.

Calabria 5,5 Impacciato ed impreciso, sbaglia tanti palloni.

Tomori 5 In difficoltà su Beto che lo anticipa diverse volte, non sembra esserci un gran feeling con Romagnoli.

Romagnoli 5,5 Deulofeu è un cliente scomodo, cerca di arginarlo ma non sempre ci riesce ed anche sul gol di Udogie poteva far meglio.

Theo Hernandez 6 Tenta diverse sgroppate delle sue ma non riesce mai a pungere.

Tonali 6,5 Pennella l’assist per il gol di Leao e lotta come un leone in mediana ma è troppo spesso solo contro almeno due avversari.

Kessie 5,5 Se voleva riconquistare San Siro, di certo non è con queste prestazioni che ci riuscirà.

Messias 5 Fermato ancora una volta da un fischio troppo frettoloso dell’arbitro, è anche l’unico spunto in una gara anonima (dal 65′ Saelemaekers 6 Se non altro corre a perdifiato).

Brahim Diaz 6 Riesce a destreggiarsi bene sulla trequarti nel primo tempo, nella ripresa mette un paio di palloni interessanti per Leao ma poco più (dall’84’ Maldini sv).

Leao 6,5 Sblocca la partita con un gol che ti aspetteresti più da uno come Giroud, ha un’altra grande chance nella ripresa.

Giroud 5 Assente ingiustificato (dal 65′ Rebic 5 Rimedia subito l’ammonizione e non azzecca una giocata che sia una).

All. Pioli 5 Mister, non si fa mai un cambio prima di una palla inattiva contro; due sostituzioni prima di un fallo laterale offensivo che era una sorta di calcio d’angolo ed ecco che arriva il pareggio. Sarà pure stato un gol di mano ma guardando la partita, obiettivamente l’Udinese non ha rubato nulla.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Pablo Mari 6,5, Perez 6; Molina 6,5, Arslan 6 (dall’89’ Jajalo sv), Walace 6,5, Makengo 5 (dal 55′ Pereyra 6,5), Zeegelaar 5 (dal 55′ Udogie 6,5); Deulofeu 6,5, Beto 5 (dal 65′ Success 5,5). All. Gabriele Cioffi 6.