Pagelle Milan Porto: Tonali da standing ovation, Diaz fuori condizione

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Champions League: pagelle Milan Porto. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tonali, Giroud

FLOP: Romagnoli, Bennacer

VOTI

Tatarusanu 6,5 Chiamato due volte al volo nel primo tempo, non può nulla sul gol iniziale di Diaz.

Calabria 5 Luis Diaz lo fa letteralmente impazzire; esce per un colpo al volto nel finale di tempo (dal 46′ Kalulu 6 Ha il merito di farsi trovare pronto su quella palla che poi Mbemba trasforma in gol).

Tomori 5,5 Porto non gli dice bene; dopo la brutta gara dell’andata, anche questa sera grandissima difficoltà.

Romagnoli 5 Va in bambola come tutta la difesa, specie nel primo tempo.

Theo Hernandez 6 Diverse sgroppate delle sue ma non riesce ad incidere sulla partita come sa fare.

Bennacer 5 Esattamente come all’andata, si ritrova coinvolto in un episodio sulla rete di Diaz. A questo punto bisogna mettere in preventivo che l’arbitro non fischi e dunque attuare le corrette contromisure.

Tonali 7 E’ l’unico a tenere la barra dritta nel marasma della mediana; i suoi recuperi di forza esaltano San Siro; esce sotto standing ovation (dal 68′ Kessié 6 Cerca di portare fisico e muscoli in mediana)

Saelemaekers 5,5 Non riesce mai a rendersi pericoloso ed anche l’aiuto a Calabria non è eccelso.

Brahim Diaz 5 Al rientro dopo lo stop imposto dal Covid, cerca il guizzo ma è ancora lontano dalla condizione migliore (dal 68′ Krunic 6 Minuti utili per mantenere il ritmo partita)

Leao 5,5 Qualche folata ma netto passo indietro rispetto alle ultime uscite (dall’85’ Maldini sv).

Giroud 6 Fa tanta fatica in mezzo tra Pepe e Mbemba ma ha il merito di innescare l’azione del gol e nel primo tempo è l’unico a trovare la porta con quel mancino che obbliga Diogo Costa al miracolo (dal 76′ Ibrahimovic sv).

All. Pioli 5,5 In 180′ contro il Porto, la formazione di Sergio Conceicao, bisogna ammetterlo, ha fatto una figura decisamente migliore. Il cammino in Champions è ormai praticamente compromesso salvo miracoli.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 6,5; Joao Mario 6, Pepe 6,5, Mbemba 5, Zaldu 6; Otavio 6 (dall’86’ Martinez v), Grujic 7, Sergio Oliveira 6,5 (dal 70′ Vitinha 5), Luis Diaz 7 (dal 79′ Bruno Costa sv); Evanilson 6 (dal 79′ Conceicao sv), Taremi 6,5 (dall’86’ Pepé sv). Allenatore Sergio Conceicao 6.