Pagelle Milan Monza Trofeo Berlusconi: i VOTI e GIUDIZI ai protagonisti dell’ultimo match pre-campionato

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza amichevole del Soccer Champions Tour: pagelle Milan Monza Trofeo Berlusconi dopo il primo tempo.

Maignan 6 – Spettatore non pagante per gran parte del primo tempo. Sul gol di Maldini, seppure sul suo palo, ci può fare poco perché il tiro è forte e preciso. Dal 46′ Torriani 6,5 – Continua a far vedere belle cose anche dopo la tournée americana. Merita il posto in prima squadra.

Calabria 6 – Inizia bene il match con qualche spunto interessante e una bella chiusura difensiva. Sulla rete subita, segue Maldini ma poi rallenta la sua corsa e si fa anticipare: con Emerson Royal sarà una vera e propria lotta per la maglia da titolare. Dal 46′ Jimenez SV. Dal 62′ Zeroli 5,5 – Ruolo inedito per l’altro gioiello home made e pecca in alcune occasioni ma gliele dobbiamo abbonare.

Thiaw 5,5 – Non dà mai certezza e si alza troppo spesso lasciando buchi importanti. Dal 46′ Pavlovic 6,5 – Buoni tempi d’intervento e subito tanta aggressività. 45 minuti convincenti, potrebbe dare più solidità a una difesa ancora troppo ballerina.

Gabbia 5 – Si fa anticipare due volte: dalla prima arriva la rete di Maldini mentre dalla seconda poteva nascere il vantaggio del Monza. Dal 46′ Tomori 5,5 – Stesso discorso per il suo compagno di reparto. Come già visto nella tournée, la difesa è da registrare.

Terracciano 5 – Non convince ancora il terzino italiano. Fonseca lo rimette a sinistra dove però gioca troppo largo, lasciando praterie. Fa tanta fatica. Dal 46′ Theo Hernandez 6,5 – Per la prima volta si vede il treno francese in questa stagione ed è gioia per gli occhi. Assist anche il siluro di Reijnders.

Musah 5,5 – Fatica tantissimo nei due in mediana e sicuramente nel corso della stagione non lo vedremo in coppia con Adli. Ma, rispetto ai match di tanta sostanza della tournée americana, fa un passo indietro. Dal 46′ Bennacer 6 – Pulito negli interventi, un giusto pressing e la musica cambia a centrocampo.

Adli 5 – Potrebbe essere stata una delle sue ultime partite in rossonero. E, in quel caso, non sarebbe sicuramente indimenticabile. Troppi errori e un tante volte fuori posizione. Dal 46′ Reijnders 7 – Già a Euro2024 prometteva molto bene. Il siluro su punizione fa sognare il salto di qualità che potrebbe fare in questa stagione.

Saelemaekers 7,5 – Un grandissimo primo tempo del belga oltre alla rete di rabona viziata dal tocco del difensore brianzolo. Tanta corsa e qualità per quello che potrebbe essere un ottimo jolly di Fonseca: la dirigenza ci penserà due volte prima di cederlo. Dal 46′ Chukwueze 5,5 – Un passo indietro anche per il nigeriano rispetto alle grandi prestazioni in America. La corsa c’è sempre ma bisogna migliorare nei passaggi e non solo.

Loftus-Cheek 6,5 – Sicuramente la trequarti è il suo mondo rispetto alla mediana. Sarà divertente vedere come lo gestirà Fonseca con Pulisic: intanto i tifosi si godono l’assist di suola a Saelemaekers. Dal 46’Liberali 6,5 – Poco da fare. Il ragazzo è il calcio in persona: due tocchi bastano per far capire le sue immense qualità. Dal 72′ Pobega SV.

Leão 5,5 – Da rivedere il portoghese che non convince pienamente e fa errori non da Leao. Dal 46′ Okafor 6,5 – Mostra tanta voglia fin da subito con un bel tiro da cui nasce la rete di Jovic. Può dare davvero tanto, non solo da subentrante.

Morata 5,5 – Si sacrifica subito per la sua nuova squadra. Ha fatto due allenamenti con Fonseca, non gli si può pretendere di più fin quando non ci saranno i tre punti in palio. Dal 46′ Jovic 6,5 – Entra, piomba sul primo pallone disponibile e segna. Con la maglia numero 9: ma il suo futuro è ancora in bilico. Lui, le risposta a Fonseca e alla dirigenza le ha date.

Fonseca 7 – Calcio d’agosto, è vero. Ma il suo Milan continua a non perdere e, soprattutto, se a un gruppo forte si aggiungono i nuovi acquisti, questa squadra può fare molto bene.