Pagelle Milan Inter: Bennacer domina la mediana, Rebic fuori condizione

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per le semifinali di Coppa Italia: pagelle Milan Inter

TOP: Bennacer, Tomori

FLOP: Rebic, Giroud

VOTI

Maignan 6 Coraggioso nell’uscire sui (anzi sotto) i piedi di Lautaro.

Florenzi 6,5 Attento su Perisic ma anche propositivo e presente in zona offensiva (dall’84’ Calabria sv).

Tomori 7 Mette la museruola a chiunque si aggiri dalle sue parti.

Romagnoli 6 Si immola per anticipare Dzeko e proprio su quell’anticipo si fa male (dal 26′ Kalulu 6,5 Eccellente salvataggio su Dzeko come simbolo di una prestazione attenta).

Theo Hernandez 6 Una sgroppata travolgente al via, dopodiché si limita più ad impedire le folate di Dumfries.

Bennacer 7 Dominatore della mediana e della partita; vince tutti i contrasti, recupera palla e riparte senza contare la magistrale gestione della sfera nel traffico.

Kessie 6 Ordinaria amministrazione.

Saelemaekers 5 Ha una clamorosa chance in avvio ma la sciupa malamente (dal 67′ Messias 6 Un paio di squilli interessanti ma non decisivi).

Krunic 5,5 Lo schermo su Brozovic funziona bene ma avrebbe un paio di situazioni al limite dell’area per far male all’Inter ma si perde in errori di precisione (dal 67′ Diaz 6 Si prende diversi falli sulla trequarti).

Leao 6,5 Quando parte non lo tengono mai, obbliga Handanovic alla gran parata ad inizio ripresa ed esce borbottando ma forse dimentica che domenica sera c’è da andare a Napoli (dal 67′ Rebic 5 Ancora lontanissimo parente del giocatore devastante pre-infortunio).

Giroud 5 Tanto lavoro sporco ok ma nessuna conclusione nello specchio della porta.

All. Stefano Pioli 6,5 Terzo pareggio consecutivo ma questo è quello più gradito; non prende gol e questo è un grande vantaggio in vista del ritorno ma al netto di questo aspetto, a differenza del derby di campionato, stasera è stato il Milan a farsi preferire.

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 5,5 (dall’88’ Darmian sv), Barella 5,5 (dal 65′ Vidal 5,5), Brozovic 6, Calhanoglu 5, Perisic 6,5 (dall’88’ Gosens sv); Lautaro 5 (dal 65′ Sanchez 6), Dzeko 6 (dall’80’ Correa sv). All. Simone Inzaghi 5,5.