Pagelle Milan Genoa: Leao spezza l’incantesimo, Maignan blinda la porta

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33esima di Serie A: pagelle Milan Genoa

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33esima di Serie A: pagelle Milan Genoa. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Kalulu, Leao

FLOP: Saelemaekers, Giroud

VOTI

Maignan 6,5 Mani d’acciaio sul tentato autogol di Gabbia, blinda la serie di imbattibilità col miracolo allo scadere su Hernani.

Kalulu 6,5 L’infortunio di Calabria lo riporta a destra e lui ricambia con l’assist al bacio per il vantaggio di Leao.

Gabbia 5,5 Avvio buono ma piano piano perde certezze, fino a sfiorare l’autogol (dal 74′ Krunic 6 Terzino destro per emergenza, ennesimo ruolo per il ‘jolly’ di Pioli).

Tomori 6,5 Mette la museruola prima a Piccoli poi a Destro.

Theo Hernandez 6,5 Cresce col passare dei minuti, il raddoppio nasce da una sua discesa travolgente.

Tonali 5,5 Perde alcuni palloni sanguinosi nel corso della gara ma c’è anche quel duello quasi commovente sulla bandierina dove esce vincitore contro due avversari.

Bennacer 6 Meno dinamico ed ispiratore rispetto alle ultime uscite ma sa essere lucido nel traffico della mediana (dall’86’ Ballo-Toure sv).

Saelemaekers 5 Rischia di diventare peggio dello ‘sciagurato Egidio’ per gli errori sottoporta ma anche per la tanta confusione che fa col pallone tra i piedi (dal 61′ Messias 6,5 Risponde alle critiche con il gol che ‘ammazza’ la partita).

Kessie 6,5 Il Genoa la mette sul piano fisico ed il capitano di serata ribatte colpo su colpo.

Leao 7 Rompe l’incantesimo con un ‘golaço’ al volo su assist di Kalulu; si assenta anche questa sera ma quando si riaccende fiacca definitivamente le velleità genoane (dall’86’ Diaz sv).

Giroud 5,5 Un’unica chance, su assist di Saelemaekers, cestinato. Non sono queste le sue partite (dal 61′ Rebic 6 Altro ingresso non di livello ma se non altro trova l’assist per Messias).

All. Pioli 6,5 Un Milan ancora convalescente, non bello, poco pericoloso ma per una volta cinico e concreto e per questa sera va benissimo così.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 5,5, Ostigard 6, Bani 6 (dal 90’+1′ Hernani sv), Vasquez 5,5; Galdames 6, Badelj 6,5; Amiri 6 (dal 72′ Gudmusson 5,5), Ekuban 5 (dal 55′ Melegoni 6), Frendrup 5,5 (dal 72′ Yeboah 5,5); Piccoli 5 (dal 55′ Destro 5,5). All. Alexander Blessin 5,5.