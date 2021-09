Pagelle Liverpool Milan Primavera: Capone illumina, El Hilali spreca

Pagelle Liverpool Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata del girone di UEFA Youth League

I voti e le pagelle di Liverpool-Milan Primavera, prima giornata del Girone B di UEFA Youth League. LA CRONACA DEL MATCH

Desplanches 6,5: Grande esordio per il portiere classe ’03. Sicuro nelle uscite, salva a più riprese il risultato nel primo tempo.

Coubis 5: Primo tempo da film horror. Suo l’errore che dà il via all’azione del gol del Liverpool, che sfonda più volte dalla sua porta. Si riprende nel secondo tempo, ma non basta.

Stanga 6: Regge bene la tecnica dell’attacco dei Reds.

Obaretin 6: Come il compagno di reparto, attento e preciso.

Kerkez 6: Trova in Beck un osso duro in entrambe le fasi, ma non sfigura. (Dall’85’ Bozzolan 6: Spinge tanto nell’assalto finale rossonero)

Di Gesù 6,5: Primo tempo difficile, ma sale in cattedra nella ripresa dove fa girare la squadra e tenta anche un paio di conclusioni pericolose.

Foglio 6,5: Grande personalità in mezzo al campo. (Dal 65′ Alesi 7: Entra e la fase offensiva del Milan si accende. Talento)

Gala 6,5: Tanta grinta per la mezz’ala classe ’03, che compensa la fisicità dei suoi avversari. (Dal 90′ Bjorklund S.V.)

Amore 5: Sbaglia alcune occasioni anche lui, non una buona prestazione. (Dal 65′ Rossi 6: Ha una buona occasione nel finale)

El Hilali 5: Tante, troppe chance clamorose sciupate che rovinano una prova comunque generosa e fatta di tanti movimenti.

Capone 7: Non sente la pressione. Illumina con le sue giocate e la sua tecnica dal 1′ al 90′, creando la maggior parte delle occasioni rossonere. Migliore dei suoi.

Giunti 6,5: Può tornare a casa soddisfatto ma con tanti rimpianti dopo una bella prestazione della sua squadra vanificata dalle troppe occasioni sprecate.

VOTI:

LIVERPOOL (4-3-3): Davies 7; Chambers 6, Bradley 5,5 (90′ Bajcetic S.V.), Koumetio 6, Beck 6,5; Balagizi 5 (85′ Corness S.V.), Morton 5,5, Stephenson 5,5; Musialowski 6,5 (80′ Cannonier 6), Woltman 6,5, Gordon 6. A disp.: Clark, Frauendorf, Mrozek, Norris. All.: Bridge-Wilkinson 6

MILAN (4-3-3): Desplanches 6,5; Coubis 5, Stanga 6, Obaretin 6, Kerkez 6 (65′ Bozzolan 6); Di Gesù 6,5, Foglio 6,5 (65′ Alesi 7), Gala 6,5 (90′ Bjorklund S.V.); Amore 5 (65′ Rossi 6), El Hilali 5, Capone 7. A disp.: Pseftis, Polenghi, Bright. All.: Giunti 6,5