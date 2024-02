Pagelle Frosinone Milan: Giroud totale, Jovic sentenza dalla panchina, prima gioia per Gabbia VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Frosinone Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Frosinone Milan.

Maignan 5 – Pronti-via e rischia di combinare un pasticcio in uscita con Adli. Soulé calcia bene il rigore dell’1-1, mentre sul momentaneo vantaggio di Mazzitelli poteva certamente fare qualcosa in più.

Calabria 5.5 – Il Frosinone sfonda tanto sulla sua fascia, soprattutto con le sovrapposizioni di Brescianini. Non sempre riesce a reggere l’urto, concedendo qualche spazio di troppo. Dall’85 Florenzi SV.

Kjaer 6.5 – Difensivamente è roccioso oggi, si immola col corpo in diversi frangenti per murare i tiri degli avversari.

Gabbia 7 – Come se avesse salvato un gol con la sua scivolata ad impedire a Kaio Jorge di involarsi verso la porta. Poi il gol lo realizza davvero, il suo primo con la maglia del Milan: dalla sua incornata prende il via la rimonta rossonera.

Theo Hernandez 5.5 – Non è il solito Theo, oggi il Milan ha patito tanto la sua fase offensiva parecchio scarica. Le sue sgroppate si contano sulle dita di una mano: mezzo voto in più perché è lui a recuperare palla nell’azione che porta al 3-2 di Jovic.

Reijnders 5 – Nettamente fuori giri a centrocampo. Non prende mai in mano il pallino del gioco, anzi: spesso lascia il buco davanti alla difesa e favorisce le cavalcate avversarie. Altra nota negativa, il giallo che fa scattare la squalifica per il Napoli. Dal 61′ Bennacer 6 – Torna in campo ed è già una ottima notizia. Si perde Mazzitelli sul 2-1 Frosinone, ma rimedia scodellando l’assist per Jovic.

Adli 6 – A differenza del compagno di reparto, si prende più responsabilità col pallone tra i piedi, talvolta rischiando (come sul passaggio di Maignan dopo un giro d’orologio). Ma dal suo destro prende vita il lancio che porta al 2-2 di Gabbia.

Pulisic 5.5 – Solita partita generosa dell’americano, che non riesce però a rendersi pericoloso dalle parti di Turati. Dal 79′ Jovic 7 – Una sentenza dalla panchina. Entra e risolve tutto, come suo solito, con un gol da attaccante vero.

Loftus-Cheek 5 – Gara anonima dell’inglese. Prende campo in un paio di frangenti nel primo tempo, ma non è per nulla pungente in fase offensiva. Passo indietro rispetto alle ultime uscite. Dal 61′ Okafor 6 – Aumenta la pericolosità offensiva.

Leao 6.5 – Vero che il suo tocco di mano (ingenuo) causa il rigore trasformato da Soulé, ma è il giocatore più pericoloso dell’attacco milanista. Per come porta su il pallone, per come costruisce l’azione, per come rifinisce i compagni.

Giroud 7 – Partita totale del francese. La coordinazione di testa in occasione del gol è spaventosa: ma l’intelligenza con cui fa la sponda per il 2-2 di Gabbia è sinonimo di lucidità ed esperienza nei momenti delicati. FONDAMENTALE. Dall’85’ Musah SV.

All. Pioli 6.5 – Dalla panchina la vince ancora lui con il suo talismano Jovic. Reazione da squadra matura dopo lo svantaggio.