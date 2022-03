Pagelle Fiorentina Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 24esima giornata di campionato

Le pagelle della gara tra Fiorentina e Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 24esima giornata di campionato.

Desplanches 5,5: Poche responsabilità sui due gol dei padroni di casa, ma sul terzo che chiude i giochi pecca di comunicazione con Stanga.

Coubis 6: Le sue sgroppate non mancano mai.

Stanga 5: Tanta fatica sui movimenti continui dell’attacco viola. Il gol subito nel finale è l’emblema delle difficoltà di questo pomeriggio.

Bosisio 5,5: Perde più volte il duello fisico con Toci.

Bozzolan 6: Gioca una gara ordinata. (Dal 68′ Borges 5,5: Gli si chiedeva un apporto offensivo maggiore)

Tolomello 5: In mezzo al campo gira a vuoto. (Dal 74′ Eletu S.V.)

Foglio 5,5: Ci mette grinta, ma non basta.

Alesi 6: Primo tempo in cui è leader tecnico della squadra. Cala, come tutti, nella ripresa. (Dal 74′ Gala S.V.)

Omoregbe 6,5: Un’ora in cui le sue accelerata risultano le uniche opportunità di pericolo per i rossoneri. (Dal 68′ Capone 5,5: Non incide)

Rossi 6: Ha il merito di segnare all’unica palla gol che riceve.

El Hilali 6: Gara generosa

PAGELLE

FIORENTINA (4-3-3): Andonov 6; Kayode 6, Krastev 6, Frison 6, Favasuli 5,5; Amatucci 6,5 (88′ Gori S.V.), Corradini 7, Bianco 6,5; Distefano 7,5 (88′ Neri S.V.), Toci 7 (72′ Egharevba 6), Seck 5,5 (73′ Agostinelli 6). A disp.: Fogli, Dainelli, Capasso, Romani, David, Biagetti, Koffi. Allenatore: Alberto Aquilani

MILAN (4-3-3): Desplanches 6; Coubis 6, Stanga 5,5, Bosisio 5,5, Bozzolan 6 (68′ Borges 5,5); Tolomello 5 (74′ Eletu S.V.), Foglio 5,5, Alesi 6 (74′ Gala S.V.); Omoregbe 6,5 (68′ Capone 5,5), Rossi 6, El Hilali 6. A disp.: Bartoccioni, Pseftis, Obaretin, Nsiala, Camara, Piantedosi, Roback. Allenatore: Federico Giunti.