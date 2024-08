Pagelle Barcellona Milan Femminile amichevole: Giuliani ci prova, male la difesa

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per l’amichevole del Trofeo Gamper: pagelle Barcellona Milan Femminile

TOP: Giuliani

FLOP: Swaby

VOTI:

Giuliani 6,5 – I gol che subisce non sono colpa sua ma merito della classe delle avversarie. I pali la salvano più volte ma se il passivo non è così netto anche merito delle sue parate

Soffia 6 – La migliore della difesa, non sostenuta dalle compagne di reparto che fanno qualche errore di troppo (65′ Sorelli 6)

Swaby 5– La peggiore della difesa, in più di un’occasione si fa sorprendere alle spalle dagli inserimenti delle avversarie come in occasione del primo gol del Barcellona (87’Karczewska sv)

Piga 5,5 – Un pesce fuor d’acqua, sbaglia tanto nelle letture sulle marcature e non incide nemmeno in fase offensiva

Koivisto 5,5 – deve ancora prendere le misure della nuova realtà rossonera, ha il tempo di crescere ma soffre troppo le folate avversarie

Mascarello 6 – Impegnata più in difesa che in attacco, la squadra prova a passare anche dai suio piedi per ripartire ma senza successo (65′ Stokic 6)

Mesjasz 6 – Schierata davanti alla difesa prova a fare filtro a centrocampo, a volte riesce altre un po meno , soffre come tutte

Sevenius 5,5 – chiamata a creare pericoli così come le compagne di reparto in attacco spreca malamente l’unico errore in difesa del Barcellona, calciando altissimo da buona posizione (70′ Viglilucci)

Marinelli 6 – prova a creare pericoli sulla fascia ma è praticamente quasi sempre contenuta dalle avversarie. L’impegno è apprezzabile

Dompig 5,5 – Una buona giocata in uscita e nulla più. Subisce la classe e l’intensità in marcatura delle avversarie

Ijeh 5 – Non riceve palloni giocabili, può fare davvero ben poco (80′ Nadim sv)