Padovan: «Vi dico cosa mi aspetto dal Milan nel derby»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, si aspetta una reazione d’orgoglio del Milan nel derby: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così del derby di domenica tra Inter e Milan:

«Mi aspetto una partita di orgoglio del Milan. Non dico un grande Milan, ma una squadra che gioca senza paura. L’Inter sta meglio, produce un calcio migliore in questo momento, anche contro l’Atalanta in Coppa Italia ha giocato una buona partita. Hanno risolto bene il caso Skriniar, tutti hanno accettato la sua scelta. Se però l’Inter pensa di avere davanti a sè una partita scontata e facile secondo me si sbaglia. Duello Calhanoglu-Tonali? Vedremo dove giocherà il turco, anche se non penso che Brozovic sarà titolare. In questo momento Calhanoglu sta meglio, mentre Tonali è giù di corda».