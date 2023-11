Padovan su Milan Fiorentina: «I rossoneri hanno meritato di vincere. Sulla partita di martedì…». Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan è intervenuto a SkySport per analizzare il match vinto dal Milan contro la Fiorentina.

PAROLE – «Sono vittorie fondamentali perchè il Milan aveva solo un risultato come sarà marted’- L’estetica va in secondo piano, anche perchè non hai molti giocatori e perchè vieni da un periodo negativo. Per me il Milan ha meritato di vincere mentre la Fiorentina deve fare qualcosa di più in attacco».