Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha tuonato contro il mancato recupero di Bologna Inter. Le sue parole

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha analizzato la corsa scudetto. Le sue parole:

«Lo scandalo è che la prima data utile per recuperare Bologna-Inter è il 19 aprile. Questo rende il campionato falsato anche perchè in quella data il Bologna sarà già salvo e non giocherà con lo stesso ardore».