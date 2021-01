Ozil trova l’accordo con l’Arsenal: pronta la rescissione del contratto

Ozil non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo: potrebbe diventare un’opportunità per il Milan in caso di mancato accordo con Calhanoglu

Il tedesco è in trattativa con i turchi del Fenerbache e dovrebbe proseguire la sua carriera in Turchia.

OCCASIONE MILAN? – Tuttavia il Milan è attento e vigile sulla situazione. Nel caso in cui infatti dovessero naufragare le trattative per il rinnovo di Calhanoglu (per il quale si respira comunque grande ottimismo), Ozil potrebbe essere una ghiotta occasione a costo zero che innalzerebbe la qualità e l’esperienza del gruppo di Pioli.