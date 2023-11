Ouedraogo Milan, cresce l’ottimismo: pronto il controsorpasso sulle rivali. Le ultimissime sull’eventuale affare

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Assan Ouedraogo. Come riportato da Sportitalia, il Milan ha programmato un controsorpasso nei confronti di una concorrenza che si arricchisce giorno dopo giorno.

Il corteggiamento rossonero parte da tempi non sospetti ed antecedenti alla discesa in campo di Inter, Juventus e Napoli. Da via Aldo Rossi si respira un’aria di ottimismo che diventa sempre più palpabile.