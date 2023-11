Ouedraogo Milan, rossoneri in pole position. E spunta anche questa clausola rescissoria per il classe 2006

Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sul futuro di Ouedraogo. Il Milan sarebbe in pole position per il classe 2006, ma c’è di più.

Nel suo contratto con lo Schalke 04 ci sarebbe una clausola rescissoria da circa 12 milioni di euro, che se pagata permetterebbe di andare a trattare direttamente col calciatore.