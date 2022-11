Orlando su Leao: «Stai bene al Milan e sei l’idolo, rimani»

Massimo Orlando ha rilasciato qualche dichiarazione su Rafael Leao. Le parole dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb

«Il fatto che non stia giocando è meglio per il Milan. Ma dico che Leao, se sta bene in un posto come il Milan e sei l’idolo, rimani. Kessiè era protagonista al Milan ma se ti offrono sei milioni a volte puoi pensare ad altro e rimanere dove stai bene»