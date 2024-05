Orlando riflette: «Al Milan servono 2-3 acquisti per essere competitiva, su Theo Hernandez al Bayern Monaco la penso così»

L’ex calciatore Massimo Orlando ha voluto dire la sua in merito alla voce che vedrebbe Theo Hernandez salutare il Milan per il Bayern Monaco

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Massimo Orlando ha commentato così la voce del calciomercato Milan in uscita, che vede Theo Hernandez corteggiato dal Bayern Monaco.

THEO HERNANDEZ AL BAYERN MONACO PER 80 MILIONI, IO COSA FAREI? – «Credo che dipenda molto dal mercato che farà il Milan. Se pensa di fare mercato con quei soldi ok venderlo, ma se vuole tenerlo e rinforzare è diverso. Per me gli mancano solo 2-3 giocatori per essere veramente competitiva. Se il fondo dice di permettersi di rinunciare a 80 mln, io me lo tengo, ma deve essere anche lui stimolato da un mercato che renda competitivo il Milan in Italia e in Europa».