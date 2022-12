Orlando: «Difficile rimpiazzare Leao». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’esterno portoghese del Milan:

«Per me è più difficile rimpiazzare Leao, perché sono pochi i giocatori in grado di mettere in mostra determinate caratteristiche. Trovarne un altro come il portoghese è estremamente difficile. È cresciuto anche nel far girare la squadra»