Orlando indica la via: «Milan? Non c’è tranquillità, manca una figura come Maldini»

Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, sul Milan dopo il pari contro il Napoli:

«Che l’Inter sia la più forte del campionato lo diciamo tutti, che la Roma abbia delle attenuanti è altrettanto vero. Era scontato che potesse vincere l’Inter. Napoli e Milan le trovo in difficoltà, soprattutto i rossoneri. Sento uscire parole da giocatori che di solito sono molto composti e fanno strano. Ieri Giroud, fa capire che lo spogliatoio forse non è così tranquillo. Certe frasi fanno capire che non sono tranquilli all’interno. E poi Theo Hernandez e Leao sono completamente da ogni idea di gioco adesso. E quando mancano due così lo paghi.»

MANCA MALDINI? – «Di sicuro Maldini fino a quando è rimasto è sempre stato vicino al tecnico e avevano un buonissimo rapporto. Se poi hanno discusso non lo so. Certo una figura di quel calibro al Milan sta mancando. Ma non è il problema principale del Milan»