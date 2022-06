Origi Milan: partito il countdown per lo sbarco a Milano, ecco quando arriva

Il Milan attende Divock Origi. Affare già definito da un pò per rinforzare l’attacco rossonero. Partito il countdown per l’arrivo a Milano

Il Milan attende Divock Origi. Affare già definito da un pò per rinforzare l’attacco rossonero. Partito il countdown per l’arrivo a Milano

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’ex Liverpool ora si trova in Belgio e sta lavorando per superare l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare la finale di Champions League. Nel giro di 10/12 giorni è previsto il suo arrivo a Milano per sottoporsi alle visite mediche con il club di via Aldo Rossi. L’attesa sta per terminare, Origi vede il Milan.