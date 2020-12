Opta, Rafael Leao “costruttore” di gol: nessuno come lui in Serie A

Rafael Leao è stato coinvolto in almeno 5 gol rossonero (2 reti e 3 assist): ogni passaggio vincente è arrivato da un’azione personale

Secondo quanto affermato da Opta, Rafael Leao è stato uno dei giocatori ad aver beneficiato di più dalla nomina di Stefano Pioli la scorsa stagione. Nel 2020, infatti, l’attaccante portoghese ha giocato in totale 24 partite di campionato ed è l’U21 che ha partecipato in più reti (11 composti da 7 gol e 4 assist).

Una media strabiliante per l’attaccante ex Lille che sta contribuendo a un gol ogni 102 minuti. In questa stagione Leao è stato coinvolto direttamente in cinque gol realizzati dal Milan, con due gol e tre assist. Ciò che colpisce del suo gioco creativo è che ognuno dei suoi tre assist è arrivato al termine di un’azione individuale. Nessuno in Serie A ha fatto meglio di lui.