Omorodion Milan, l’ultima idea in attacco è un 2004: l’identikit dell’obiettivo di mercato e tutti i dettagli

L’ultimo nome per l’attacco del mercato Milan è quello di Omorodion. A riportarlo è Daniele Longo.

Lo spagnolo classe 2004 è attualmente in forza all’Alaves anche se di proprietà è dell’Atletico Madrid. Proprio per questo motivo l’affare potrebbe essere più complicato del previsto. Il giocatore con la doppia nazionalità, è alto 1,93 e in 17 partite ha segnato 5 reti.