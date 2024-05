Giroud ANNUNCIA: «Ho deciso di lasciare la Nazionale francese». C’è la DATA, i dettagli

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha annunciato di voler lasciare la nazionale francese al termine del prossimo Europeo

Intervistato dall’Equipe, Olivier Giroud, attaccante del Milan che lascerà il club rossonero al termine della stagione per sbarcare in MLS con la maglia dei Los Angeles Fc, ha annunciato l’addio alla Nazionale francese al termine del prossimo Europeo. La competizione iridata che sta per cominciare sarà dunque l’ultima per il classe ’86:

PAROLE – «Lascerò la nazionale francese dopo gli Europei, dobbiamo lasciare spazio ai giovani».

