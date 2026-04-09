Olise Milan, che rimpianto: Maldini lo aveva capito subito! Il retroscena del mancato trasferimento in rossonero nel 2021

Olise Milan, che rimpianto per i rossoneri! Nel 2021 Maldini aveva provato a portarlo a Milano. Ecco perché saltò la trattativa

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Michael Olise era un obiettivo della dirigenza del Milan quando Paolo Maldini ricopriva il ruolo di direttore tecnico del club rossonero nel 2021 e il giocatore francese militava in Championship con il Reading, in Inghilterra.

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Il piano del Milan era quello di ingaggiare quello che già in quel periodo era una talentuosissima ala offensiva, ma con l’intenzione di prestarlo inizialmente in Serie B per valutarne il potenziale prima di integrarlo nella prima squadra.

La cifra fissata per il trasferimento di Olise era di circa 9 milioni di euro, una somma che alla fine è stata sborsata dal Crystal Palace FC per portarlo in Premier League e farne una fortuna nelle stagioni successive, permettendo al giocatore di fare il salto in una delle leghe più competitive d’Europa prima di finire al Bayern Monaco, dove dalla scorsa stagione, sta conquistando tutti con le sue giocate di altissimo livello, lasciando inevitabilmente un pizzico di rammarico in casa Milan per un’opportunità sfumata.