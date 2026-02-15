Olimpiadi Milano Cortina, ancora un oro per Federica Brignone: nella storia! Segui le ultimissime sui rossoneri

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si tingono di rossonero. Con una prestazione che rasenta la perfezione tecnica, Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre, ha conquistato il suo secondo oro olimpico nel Gigante. Sulla leggendaria pista Olympia delle Tofane, l’atleta azzurra ha fermato il cronometro a 2’13”50, mandando in estasi i tifosi presenti e l’intera dirigenza del Diavolo.

Un trionfo da DNA Milanista

La vittoria della Brignone non è solo un successo per lo sport italiano, ma una gioia immensa per il club di via Aldo Rossi, di cui Federica è accesa sostenitrice. Il legame tra la campionessa e i rossoneri è profondo e radicato in famiglia, come lei stessa aveva dichiarato ai canali social ufficiali del club (fonte delle dichiarazioni): “Mia nonna, mia mamma e mio fratello sono milanisti. Seguivamo le partite tutti insieme sul divano, sono ricordi bellissimi”.

Oggi, quel sogno di vedere il suo Milan trionfare in Champions League si sposa con il nuovo corso tecnico e dirigenziale. Il club, infatti, si è già mosso per invitare ufficialmente la medagliata a San Siro o nel centro sportivo di Milanello.

Il nuovo corso: Allegri e Tare pronti a festeggiare Federica

Ad accogliere la campionessa potrebbe esserci Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan e tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i campioni. Accanto a lui, il nuovo architetto della rosa, Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed esperto dirigente albanese arrivato per riportare i rossoneri ai vertici del calcio europeo. Entrambi hanno espresso grande ammirazione per la grinta mostrata dalla Brignone sulla neve, un carattere che vorrebbero vedere impresso anche sul prato verde.

Orgoglio Azzurro a tinte rossonere

La “Tigre” di La Salle non è sola nel suo tifo per il Diavolo. Altri protagonisti dei Giochi Olimpici come Franzoni, Parise Rizzo condividono la medesima passione calcistica. In un momento in cui il Milan cerca il riscatto sotto la guida di Allegri e la visione di Tare, l’oro di Federica rappresenta un simbolo di eccellenza e determinazione.

La società è pronta a tributarle un omaggio speciale, celebrando una milazzurra che, nel bene e nel male, ha sempre giurato fedeltà ai colori del Milan, confermando che il talento e la passione non conoscono confini tra l’erba di un campo da calcio e la neve delle Dolomiti.