Il Giappone femminile di Hasegawa sconfitto per 0-1 dalla Gran Bretagna nelle olimpiadi di calcio femminile

Sconfitta nelle Olimpiadi per la centrocampista del Milan Femminile Yui Hasegawa. Il suo Giappone perde 0-1 nella seconda giornata dei gironi contro la Gran Bretagna, con la rossonera in campo per 93 minuti.

In classifica le nipponiche restano ad 1 punto e si giocheranno tutto nell’ultima giornata contro il Cile.