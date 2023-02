Olimpiadi 2026, cerimonia di apertura un ostacolo per Milan e Inter? La situazione

Lo stadio San Siro è stato scelto per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2026: problemi per Milan e Inter

Come è ormai stabilito da tempo, la città di Milano nel 2026 ospiterà i Giochi Olimpi Invernali insieme a Cortina e San Siro è stato scelto come stadio per ospitare la cerimonia di apertura.

Secondo quanto riportato da Libero, il CIO non avrebbe chiesto al Comune o alla Fondazione Milano-Cortina nessun intervento sull’impianto ma solo la possibilità di inserire alcune installazioni temporanee, ovvero quelle per la sicurezza dello stadio, per l’accoglienza della stampa e per tutti gli aspetti inerenti la parte dinamica e creativa della Cerimonia. Quindi ci vorrà del tempo prima che la Cerimonia abbia luogo (è prevista per il 6 febbraio 2026) e per preparare tutti questi allestimenti ma ancora non si sa quanto ne servirà: la Cerimonia potrebbe andare ad impattare sui calendari di Milan e Inter in quel periodo dell’anno.