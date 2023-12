Okafor convocato e disponibile: il piano di Pioli per sfruttarlo al meglio per la sfida di questa sera col Newcastle

Ci sarà anche Noah Okafor questa sera tra i giocatori a cui Pioli potrà affidarsi per provare a scardinare la difesa del Newcastle. Lo svizzero è tornato infatti tra i convocati a ridosso di un match così importante.

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è pronto alla staffetta: Pioli avrebbe già in programma di farlo entrare non appena le energie diminuiranno per sfruttare gli spazi che inevitabilmente verranno concessi.