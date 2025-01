Okafor Milan, ultim'ora di calciomercato

Okafor Milan, le ultime sul calciomercato: potrebbe cambiare il futuro dell’attaccante rossonero già dalla sessione di gennaio

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, ci sarebbero stati dei contatti con il Lispia, il club tedesco sarebbe interessato a Noah Okafor.

Sarebbe in corso la trattativa di calciomercato per l’attaccante del Milan, ci sarebbe quindi una buona sintonia tra le parti. L’esperienza del calciatore in svizzero con la maglia rossonera potrebbe essere quindi giusta alle battute finali.