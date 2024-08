Okafor Milan: così possono cambiare le GERARCHIE in attacco

Contro il Torino Okafor è stato ancora una volta decisivo dalla panchina. Così possono cambiare le gerarchie per l’attacco del Milan

Cambia tutto. Contro il Torino Okafor è stato ancora una volta decisivo dalla panchina. Così possono cambiare le gerarchie per l’attacco del Milan:

come riportato da la Gazzetta dello Sport lo svizzero può sperare di “attaccare” la posizione di Jovic come vice-Morata: sulla sinistra il titolare è senza dubbio Leao e quindi ci sarebbero più possibilità di impiego come centravanti. In tutto ciò Fonseca potrebbe essere costretto a lasciare un attaccante fuori dalla lista Champions e lo stesso Okafor non può dirsi al sicuro.