Oddo: «Io e Kessié ci assomigliamo in una cosa in particolare»

Oddo ha spiegato come lui e Kessié abbiano una tecnica simile nel calciare i rigori: l’ivoriano è semplicemente infallibile

Rispondendo al canale ufficiale Twitch del Milan, Massimo Oddo ha espresso il suo pensiero sulla capacità dal dischetto di Frank Kessié:

«Ci somigliamo un po’ come rigoristi con Kessié, entrambi guardiamo il portiere fino all’ultimo. Facevo l’ultimo passo più lungo e più lento per guardare il portiere. Siamo molto simili, entrambi guardiamo il portiere. È un bravissimo rigorista. Io mi stupivo quando veniva contestato un paio di anni fa. L’ho sempre ritenuto un grandissimo giocatore. Un giocatore quando va in campo ce lo mette sempre il cuore. Quando invece ti senti in un ambiente giusto sembra che ci metti molto più cuore. In questo momento al Milan c’è l’ambiente giusto. In questo momento a livello ambientale, di testa, il Milan è più squadra degli altri. Evidentemente non era così due anni fa, in questo contesto tutti mettono qualcosa in più. Questo è il mio parere personale»