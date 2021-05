Oaktree Inter: il gruppo diventerebbe proprietario solo in un caso

Sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Inter e Oaktree per la cessione di una parte della società. I dettagli

Arrivano altri dettagli sul finanziamento di Oaktree per l’Inter, che darà ossigeno puro alle casse nerazzurre.

Secondo quanto riporta Milano Finanza Oaktree, a fronte di 275 milioni prestati, avrà il pegno sulla quota (68,55%) di Suning, oltre ad acquisire il 31% di LionRock. Il fondo specializzato in distressed asset si muove come Elliott: in caso di mancato rimborso escuterà il pegno sulle azioni e diverrà proprietario.

