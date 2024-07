Oaktree Inter, nerazzurri nei guai? La DECISIONE dell’Antitrust sul cambio di proprietà. Le ultimissime

Dopo l’ufficialità del passaggio di consegne della società dell’Inter dalle mani di Steven Zhang a quelle del fondo Oaktree si era alzato un polverone legato alla regolarità di tale operazione. Tutto rientrato e nessuna irregolarità da parte della nuova proprietà dei nerazzurri: non ci sarà alcun procedimento giudiziario che avrà come oggetto il passaggio di proprietà.

È quanto comunicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha deliberato di non avviare alcuna istruttoria. Secondo l’Antitrust, l’operazione in esame non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati. Inoltre il cambio di proprietà non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Nessun guaio per i rivali del Milan.