Nuovo stadio Milan, i rossoneri hanno fatto un ulteriore passo in avanti: acquistata l’area dove sorgerà il nuovo impianto. Le cifre e i dettagli sulle mosse del club rossonero

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, e anticipato da Carlo Pellegatti, nella giornata di ieri il Milan ha fatto un ulteriore passo in avanti per la costruzione del nuovo stadio.

Il club rossonero ha acquistato l’area dove sorgerà il nuovo impianto rossonero da 70 mila posti per 40 milioni di euro. Non mancano, però, le difficoltà: ovvero il malcontento tra i residenti che promettono battaglia con l’intenzione di far promuovere un referendum nella speranza di stoppare il progetto.