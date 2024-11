Nuovo stadio Milan, svolta Thoir! Le parole dell’ex presidente dell’Inter svelano i piani di Cardinale

Nuovo stadio Milan, Thoir, ex presidente dell’Inter, ha svelato di aver parlato con Gerry Cardinale del nuovo impianto: le parole

Intervenuto al Corriere dello Sport quest’oggi è tornato a parlare l’ex presidente dell’Inter Erick Thohir. Questa la rivelazione sul dialogo con Gerry Cardinale, patron del Milan:

STADIO INTER E MILAN – «Sì ne ho parlato anche Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la Serie A. All’epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola (per poi rinunciare, ndr). Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l’Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti».

SPERANZE NUOVO SCUDETTO INTER – «Come tutti i tifosi, anche io voglio vincere ad ogni occasione. L’Inter è ancora la più forte. Ha giocatori straordinari, come Lautaro, appunto, Thuram, Barella e Bastoni, oltre a Dimarco. Attenzione, però, alle altre grandi, che stanno tornando: Juventus, Milan e Napoli. Sarà un campionato combattuto».

L’INTERVISTA DI THOIR AL CORRIERE DELLO SPORT