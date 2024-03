Nuovo stadio Milan, Cardinale accelera, mossa a sorpresa e tifosi al settimo cielo: «Succederà nei prossimi giorni»

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale è pronto ad accelerare in maniera definitiva per l’impianto a San Donato

Il Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il proprio futuro, in particolare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul tema del nuovo stadio.

Prosegue il progetto per il nuovo impianto dei rossoneri. Nei prossimi giorni i piani alti del

club depositeranno presso il Comune di San Donato i certificati di avvenuta stipula per

l’acquisto degli ultimi terreni, i quali fanno parte del progetto di acquisizione di aree per circa 660mila metri quadri. In coordinamento con la Polizia sarà avviato il percorso di pulizia e recinzione dell’area su cui insiste il progetto di Variante del PII depositata dal club, oggi degradata e spesso occupata abusivamente