Nuovo stadio Milan, la MOSSA di Sala INDISPETTISCE i rossoneri: c’entra San Donato e non SOLO. Cosa ha DECISO il sindaco

Nuovo stadio Milan, la MOSSA di Sala INDISPETTISCE i rossoneri: c’entra San Donato e non SOLO. Le ultime sul mondo rossonero

Come spiegato da Calcio e Finanza Giuseppe Sala ha approvato la richiesta di Monza per l’utilizzo di autobus per il trasporto dei tifosi dalla stazione ferroviaria allo stadio di Monza e ritorno in occasione delle partite casalinghe della squadra brianzola.

Dopo le dichiarazioni con le eventuali richieste di San Donato in tema vigili e sicurezza nel caso in cui il Milan, arriva questa sorprendente notizia. Ora bisogna solo vedere quali conseguenze o reazioni porterà.