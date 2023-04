Le ultime sulla situazione del nuovo stadio del Milan dopo l’incontro di ieri tra Paolo Scaroni e il sindaco Beppe Sala

Il Milan continua a spingere per il progetto del nuovo stadio a La Maura. Come riporta l’edizione milanese di Repubblica, nella giornata di ieri il presidente Paolo Scaroni ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala per illustrargli il progetto e affrontare le problematiche dovute alla costruzione nel Parco Sud e la volontà del Comune di mantenere della zona verde nell’area.

Ci sarà un nuovo meeting la prossima settimana. L’obiettivo del club rossonero è accelerare i tempi, ma l’iter sembra andare ancora una volta per le lunghe. C’è infatti da riscontrare il muro fatto dai consiglieri comunali sul progetto. In 29 (su 31) si sono infatti opposti alla costruzione dello stadio a La Maura. Alcuni di essi vorrebbero che si ritornasse all’area di San Siro, altri non vorrebbero neanche la demolizione del vecchio impianto. Una situazione di limbo che genera insofferenza nel sindaco, ma il Milan ha intenzione di insistere.