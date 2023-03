Il punto su quello che è il piano per la costruzione del nuovo stadio del Milan. Cardinale investe 600 milioni per il progetto

Il Milan non ha più intenzione di perdere tempo per quel che riguarda la costruzione del nuovo stadio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è attivissimo su questo fronte: entro aprile vuol prendere una decisione sulla zona prescelte e in questi giorni studia in maniera approfondita l’area La Maura preparandone il dossier. Questa zona rappresenta l’alternativa alle aree di provincia come Sesto San Giovanni e San Donato.

Ieri il club rossonero ha stretto un accordo con la società di consulenza nel management sportivo CAA Icon, un’azienda che in passato ha già avuto a che fare con la costruzione di impianti moderni e all’avanguardia. In tal senso potrebbe dare una marcia in più al progetto rossonero. Progetto che è ancora tutto da definire ma che a grandi linee dovrebbe prevedere 60/70mila posti a sedere con un investimento di circa 600 milioni di euro. Ancora da decidere a chi verrà affidato il progetto di costruzione. In tal senso sembra essere in vantaggio Popolous, che aveva già ideato La Cattedrale.