Nuovo stadio Milan, Cardinale bussa a casa Atalanta: i dati non mentono, c’è una decisione definitiva da prendere

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale vuole accelerare per il progetto stadio: il modello Atalanta sul tavolo del patron del numero uno di RedBird

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sfida di questa sera tra Atalanta e Milan sarà importante anche dal punto di vista dello stadio.

In questa stagione l’impianto di Bergamo è stato consegnato nella sua interezza, dopo i lavori di rifacimento durati poco più di cinque anni. L’Atalanta, che nel 2017 acquistò dal Comune il vecchio Atleti Azzurri d’Italia, si ritrova un gioiello che sta già cominciando a dare i suoi frutti. Tra biglietteria e hospitality i ricavi da stadio del club nerazzurro nel 2024-25 sono previsti attorno a 18 milioni, rispetto ai 12 dello scorso esercizio. L’obiettivo della società di Pagliuca-Percassi è arrivare a quota 25 milioni di introiti dallo stadio. Sapete quanto incassava l’Atalanta. dal precedente impianto? Solo 7 milioni. Un Gewiss Stadium al pieno dell’efficienza potrà generare 3.5 volte di più. È questo effetto moltiplicatore a solleticare il Milan, che segue da anni, con attivismo pari a un senso di impotenza, il dossier stadio. Chiaramente il club rossonero viaggia su cifre differenti: nella scorsa stagione i ricavi da stadio sono stati di 70

milioni, spremendo al massimo la capienza e il settore premium. Con un impianto moderno la

maggiorazione degli introiti è stimata in almeno 60 milioni, oltre alle ricadute sulle sponsorizzazioni. Cardinale dovrà presto decidere se allearsi con l’Inter per il nuovo San Siro, condividendo la spesa per l’acquisto dell’area (197 milioni), oppure se proseguire con il progetto di San Donato, dove un po’ di soldini sono stati già spesi ma gli ostacoli non mancano.