Nuovo Stadio: ecco sorgere la Cattedrale di Milano, lavori dal 2023

Nuovo Stadio: nel 2023 inizieranno ufficialmente i lavori per la costruzione della Cattedrale di Milano, progetto di Populous

Il Nuovo Stadio, che ha ufficialmente preso la forma del progetto targato Populous, sorgerà in un distretto in qualche modo rivoluzionato dall’accordo che le squadre hanno raggiunto con Palazzo Marino. Per conquistare il (primo) sigillo d’interesse pubblico, i club hanno dovuto tagliare una parte di costruzioni extra.

Ieri la decisione ufficiale: la nuova casa dei due club avrà rimandi iconici a due simboli della città: le guglie del Duomo e le volte della Galleria Vittorio Emanuele che verrà ripresa nella grande galleria a vetrate che circonderà l’impianto e ospiterà bar, lounge e ristoranti nel tentativo di assomigliare alla sorella maggiore. Lo riporta il Corriere della Sera.