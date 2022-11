Nuovo San Siro, ecco quanto costerà il progetto esecutivo: tutti i dettagli

La Gazzetta dello Sport ha svelato tutti gli step di Milan e Inter con il Comune per il nuovo San Siro: spesa da 40 milioni di euro

Importanti aggiornamenti svelati dalla Gazzetta dello Sport sul Nuovo San Siro. Come riporta La Rosea, il progetto esecutivo costerà 40 milioni di euro a Milan e Inter: la somma verrà pagata nel caso in cui il Comune di Milano, dopo la conclusione del dibattito pubblico ora in corso, darà il via libera al progetto per il nuovo impianto.

La relazione finale dello stesso è stata consegnata a Palazzo Marino: la risposta dovrà arrivare entro 60 giorni anche se i club sperano in tempi molto più brevi. Tramite il dossier il Comune non solo approverà o meno il progetto ma potrà proporre anche alcune modifiche con la Giunta Comunale che dovrà nuovamente esprimersi sull’interesse pubblico del progetto.

Successivamente la palla passerà di nuovo a Milan e Inter che esamineranno nuovamente il dossier cercando di arrivare ad un nuovo accordo con il Comune. In quel caso la Giunta produrrà la delibera finale sulla quale dovrà esprimersi il Consiglio Comunale. L’iter è tutt’altro che scontato.