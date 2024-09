Nuovo allenatore Milan, QUESTI giocatori avvicinano LUI alla panchina: i dettagli

Nuovo allenatore Milan, alcuni giocatori avvicinano l’allenatore ex Chelsea alla panchina rossonera: i dettagli

Iniziata con anticipo la ricerca di un nuovo allenatore per il Milan, che esonererebbe Fonseca nel caso in cui il derby con l’Inter andasse male. Tra i nomi c’è quello di Maurizio Sarri, ex allenatore del Chelsea tra le altre.

Proprio nel club londinese ha avuto modo di lavorare con alcuni giocatori rossoneri, che potrebbero avvicinare l’ex Lazio a Milano. Tra questi ci sono: Morata, Loftus-Cheek e Pulisic. Inoltre, l’allenatore ha un debole per Reijnders che avrebbe voluto portare nella Capitale.