Nuovo allenatore Milan: il club ha scelto l’identikit del tecnico. TUTTI i dettagli e le ultime sulle possibili mosse

Calciomercato.com ha fatto il punto sulle riflessioni in casa rossonera per quanto riguarda la panchina del futuro, dando per assodato ormai la separazione con Pioli al termine di questa annata.

Il club avrebbe scelto l’identikit: si cerca un allenatore che sappia lavorare in team, con un calcio offensivo e bravo nella valorizzazione dei giovani. Quanto ai nomi, nessuna decisione è ancora stata presa.