Nuovo allenatore Milan, delineato l’identikit del dopo Pioli: la VERITÀ su Lopetegui, Conte e De Zerbi. Tutti i NOMI

Nuovo allenatore Milan, da Lopetegui a Thiago Motta: la VERITÀ su Conte e De Zerbi. Tutti i NOMI per il post Pioli raccontati da Di Marzio

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato a Sky i possibili profili accostati al Milan per sostituire nella prossima stagione Stefano Pioli.

PAROLE – «Lopetegui piace per la sua metodologia, è stato incontrato e sondato più volte. È piaciuto perché sposerebbe la filosofia del club e accetterebbe un contratto da 4 milioni di euro: vuole il Milan e aspetterà anche un mese per aspettare la risposta di Ibra. Ma la dirigenza valuta anche profili di maggiore appeal. Della lista iniziale degli allenatori, faceva parte anche Julian Nagelsmann, che però nel frattempo ha rinnovato il contratto con la nazionale tedesca. De Zerbi non è mai stato contatto e non mi risultano mai confronto così come con Conte, Palladino e Italiano. Thiago Motta? Il Milan vorrebbe fare un offerta ma sembra ormai vicino alla Juve. Vorrebbero un allenatore che abbia l’esperienza internazionale di un certo tipo. Sarà una settimana importante per restringere un po’ di nomi».